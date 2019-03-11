مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد.. مسعود أوزيل يسخر من لينغارد على ”مسرح الرقص“

ضرب نادي آرسنال عدة عصافير بحجر واحد، بعد الفوز الغالي الذي حققه، أمس الأحد، على مانشستر يونايتد بملعب الإمارات، في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود الفضل في انتصار آرسنال إلى هدفي السويسري غرانيت تشاكا، والغابوني بيير إميريك أوبامايانغ.

ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس.

واقتربت كتيبة آرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري من المركز الثالث، الذي يحتله توتنهام هوتسبير برصيد 61 نقطة، بعد سقوط السبيرز أمام ساوثهامبتون 1-2 يوم السبت.

كما نجح آرسنال في إلحاق الهزيمة المحلية الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة النرويجي أول غونار سولشاير، إضافة إلى إقصاء المانيو عن المركز الرابع، الذي ستكون المنافسة عليه محتدمة للغاية حتى نهاية الموسم، في وجود تشيلسي صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة.

وبعد المباراة، ردّ الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال، على سخرية جيسي لينغارد، لاعب مانشستر يونايتد، الذي شارك في فوز فريقه على الغانرز بثلاثية نظيفة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر المانيو على آرسنال 3-1 في الدور الرابع لكأس إنجلترا في الـ 25 من يناير الماضي بملعب الإمارات، وأحرز لينغارد الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

ورقص لينغارد بعد الهدف؛ ما أثار غضب جماهير ولاعبي آرسنال، إلا أن لاعب مانشستر يونايتد لم يكتف بذلك، ونشر صورة على موقع ”إنستغرام“ كتب عليها ”مسرح الرقص“، في إشارة إلى ملعب الإمارات.

ولم يترك مسعود أوزيل الفرصة بعد فوز آرسنال على مانشستر يونايتد أمس، وردّ على لينغارد من خلال تغريدة على موقع ”تويتر“.

وقال أوزيل: ”مسرح الرقص.. هههه، لقد قدّم آرسنال أداءً مميزًا، وحققنا نتيجة رائعة، شكرًا للجماهير التي ساندتنا في ملعب الإمارات، فخور كوني أحد لاعبي هذا الفريق“.