شاهد.. مشجع يقتحم ملعب مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد ويعتدي على كريس سمولينغ (فيديو وصور)

شاهد.. مشجع يقتحم ملعب مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد ويعتدي على كريس سمولينغ (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة آرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، على ملعب الإمارات، دخول أحد جماهير الغانرز إلى أرض الملعب.

ودخل المشجع أرض الملعب عقب تسجيل بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال من ركلة جزاء، في الدقيقة 69، إذ اعتدى على كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد، ثم ذهب للاحتفال مع لاعبي المدفعجية، ليتدخل الأمن بعد ذلك لإخراجه من الملعب.

وشهدت مباراة في دوري الدرجة الأولى واقعة مشابهة، اليوم الأحد، إذ اعتدى أحد مشجعي برمنغهام على جاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا.

سجل غرانيت تشاكا هدفًا وأوباميانغ هدفًا آخر ليتغلب آرسنال 2/0 على مانشستر يونايتد في ختام مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 60 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس.

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