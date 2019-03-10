جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 30 (صورة)

اشتدت المنافسة على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ 30 من المسابقة.

واختتمت الجولة الـ 30 بفوز آرسنال 2/0 على مانشستر يونايتد، في مباراة مهمة على المركز الرابع.

وشهدت الجولة فوز مانشستر سيتي 3/1 على واتفورد، وخسارة توتنهام 1/2 أمام ساوثهامبتون، في حين حقق ليفربول فوزًا دراميًا على بيرنلي بنتيجة 4/2، وتعادل تشيلسي 1/1 مع وولفرهامبتون

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الثاني، مع تبقي 8 جولات على النهاية.

في حين يأتي توتنهام في المركز الثالث وفي جعبته 61 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال الرابع.

وفي المركز الخامس يأتي مانشستر يونايتد وفي رصيده 58 نقطة، ثم تشيلسي سادسًا ويملك 57 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 30 مع ملاحظة أن تشيلسي لعب مباراة أقل:

1. مانشستر سيتي، 74 نقطة.

2. ليفربول، 73 نقطة.

3. توتنهام، 61 نقطة.

4. آرسنال، 60 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، 58 نقطة.

6. تشيلسي، 57 نقطة.