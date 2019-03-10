أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد.. 2/0 للغانرز (فيديو)

سجل غرانيت تشاكا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه آرسنال مع مانشستر يونايتد، على ملعب الإمارات، في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 12، بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس دافيد دي خيا في التعامل معها.

وأضاف بيير-إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

ويحتل آرسنال المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.

في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

ويأمل الفريقان في حسم المواجهة؛ لأنها ستلعب دورًا مهمًا في صراع التواجد بالمراكز الأربعة الأولى.

وفاز مانشستر يونايتد في آخر زيارة لملعب الإمارات بنتيجة 3/1، كما أن آرسنال لم يفز في آخر 4 مباريات أمام مانشستر، منذ فوزه بثنائية غرانيت تشاكا وداني ويلبك، يوم 7 مايو 2017.

ويغيب عن مانشستر يونايتد: أليكسيس سانشيز وأنتونيو فالنسيا وماتيو دراميان وجيسي لينغارد وخوان ماتا.