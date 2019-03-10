كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الإمارات“ لمتابعة الموقعة الكروية المثيرة التي تجمع بين آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإنجليزي.

يعيش مانشستر يونايتد حالة معنوية رائعة بعد التقدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإطاحة بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الظروف الصعبة التي واجهها المانيو، بينما يمر آرسنال بإحباط شديد بعد السقوط بنتيجة 3-1 أمام رين الفرنسي في الدوري الأوروبي بجولة الذهاب لثمن النهائي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة آرسنال ومانشستر يونايتد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وسجل ”الغانرز“ 61 هدفًا واستقبلوا 39 هدفًا وتلقوا 6 هزائم هذا الموسم حتى الآن بالدوري، ويبقى الغابوني بيير أوباميانغ هداف الفريق برصيد 16 هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وسجل الفريق 58 هدفًا واستقبل 38 ويعد البلجيكي روميلو لوكاكو هداف الفريق برصيد 12 هدفًا.

صراع المربع الذهبي

تبدو هذه المواجهة مفصلية ومهمة في صراع المربع الذهبي في ظل المنافسة الشرسة التي تجمع الفريقين بجانب توتنهام الثالث وتشيلسي السادس.

ويأمل الفريقان حسم هذه المواجهة لأنها ستلعب دورًا مهمًا في صراع التواجد بالمراكز الأربعة الأوائل، وفاز مانشستر يونايتد في آخر زيارة لملعب الإمارات بنتيجة 3-1 كما أن آرسنال لم يفز في آخر 4 لقاءات ضد مانشستر منذ التغلب بثنائية غرانيت تشاكا وداني ويلبك يوم 7 مايو 2017.

آرسنال ومصالحة الجماهير

يسعى آرسنال لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة المريرة على يد رين، وتحقيق الفوز للعودة للمربع الذهبي بقيادة المدرب الإسباني يوناي إيمري، ويغيب عن الغانرز داني ويليبك وهيكتور بيلرين وروب هولدنغ للإصابة، ولوكاس توريرا للإيقاف.

ويعتمد ”الغانرز“ على تشكيلة تضم الحارس بيرنرد لينو وأمامه الرباعي سوكراتيس باباستاثوبوليس ولوران كوتشليني ومايتلاند نيلس وسياد كولاسيناك للدفاع، ويقود خط الوسط ماتيو غاندوزي وغرانيت تشاكا وأمامهما آرون رامسي مع الجناحين أليكس إيوبي وهنريك ميختاريان، ويقود الهجوم ألكسندر لاكازيت في ظل تراجع أوباميانغ وجلوسه بديلًا مؤخرًا.

انطلاقة مانشستر يونايتد

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة الانطلاقة الرائعة مع مدربه النرويجي أولي سولشاير، والذي نجح في إعادة بريق الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق، وعدم تلقي أي هزيمة منذ توليه المهمة في البريميرليغ، حتى الآن.

ويغيب عن الفريق بعض الإصابات مثل أليكسيس سانشيز وأنتونيو فالنسيا وماتيو دراميان وجيسي لينغارد وخوان ماتا، ويعتمد الرد ديفلز على تشكيلة تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي فيكتور ليندلوف وكريس سمولينغ وأشلي يونغ ولوك شاو للدفاع، وبول بوغبا وسكوت ماكتموناي وفريدريك كانوتيه مع صانع اللعب أندرياس بيريرا، ويقود الهجوم روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مانشستر يونايتد يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، خاصة مع انطلاقته المحلية والأوروبية، موضحًا أن الإجهاد سيكون عاملًا مؤثرًا في وجه كتيبة سولشاير، ولكن عودة بوجبا بعد غيابه في لقاء باريس الأخير ستكون إضافة قوية لخط الوسط.

وأضاف: ”آرسنال يعاني من الفاعلية الهجومية مع تراجع أوباميانغ، ورغم عودة رامسي وتألقه إلا أن هناك حالة من هبوط في المستوى في الخط الأمامي تحديدًا“.