إدين هازارد ينقذ تشيلسي من الخسارة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل النجم البلجيكي إدين هازارد هدفًا في الوقت بدل الضائع، لينقذ تشيلسي من الخسارة أمام وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المكسيكي راؤول خيمينيز الهدف الأول في المباراة بمساعدة دييغو غوتا، بعد هجمة مرتدة في غاية الروعة، في الدقيقة 56.

ونجح هازارد في تسجيل هدف لتشيلسي في الدقيقة 90+2.

ورفع التعادل رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع، في حين رفع التعادل رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس.

وكان وولفرهامبتون قد تغلب على تشيلسي ذهابًا بنتيجة 2/1، لتتقلص حظوظ البلوز في الحصول على أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الانجليزي : تشيلسي 0 : 1 وولفرهامبتون ، خيمينيز ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1

pic.twitter.com/DTc0crPhnI — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٠ مارس ٢٠١٩