أهداف مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. راؤول خيمينيز يلدغ البلوز وهازارد يتعادل (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. راؤول خيمينيز يلدغ البلوز وهازارد يتعادل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقت شباك تشيلسي هدفًا في المباراة التي تجمع البلوز مع وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 65، بتوقيع راؤول خيمينيز، بمساعدة دييغو غوتا بعد هجمة مرتدة.

وأدرك إدين هازارد التعادل لتشيلسي في الدقيقة 90+2.

ويملك تشيلسي 56 نقطة في المركز السادس، في حين يملك وولفرهامبتون 43 نقطة في المركز السابع.

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