أهداف مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. راؤول خيمينيز يلدغ البلوز وهازارد يتعادل (فيديو)

تلقت شباك تشيلسي هدفًا في المباراة التي تجمع البلوز مع وولفرهامبتون، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 65، بتوقيع راؤول خيمينيز، بمساعدة دييغو غوتا بعد هجمة مرتدة.

وأدرك إدين هازارد التعادل لتشيلسي في الدقيقة 90+2.

ويملك تشيلسي 56 نقطة في المركز السادس، في حين يملك وولفرهامبتون 43 نقطة في المركز السابع.

الدوري الانجليزي : تشيلسي 0 : 1 وولفرهامبتون ، خيمينيز ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1

pic.twitter.com/DTc0crPhnI — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٠ مارس ٢٠١٩