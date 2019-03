شاهد.. مشجع يعتدي على لاعب أثناء مباراة في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

شهدت مباراة برمنغهام سيتي وأستون فيلا لحساب الجولة الـ 36 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حادثًا غريبًا، إذ دخل أحد المشجعين الملعب واعتدى على جاك غراليش، البالغ من العمر 23 عامًا، لاعب أستون فيلا خلال مجريات الشوط الأول.

وتدخل لاعبو الفريقين لإبعاد المشجع قبل أن يتدخل رجال الأمن للقبض عليه وخرج وهو يحيّي الجماهير مزهوًا بفعلته بشكل غريب.

ومباراة برمنغهام وأستون فيلا أشبه بديربي ويشهد حدة كبيرة، لكن اعتداء المشجع على لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا السابق والقائد الحالي لفريق أستون فيلا يعد أمرًا غريبًا وتُجهل دوافعه.

Absolutely disgraceful scenes at St.Andrews. Hats off to Aston Villa captain Jack Grealish for keeping a cool head and not reacting.

pic.twitter.com/cajXTckSao

— Enock Kobina Essel (@kobinaessel39) ١٠ مارس ٢٠١٩