أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي.. 4/2 للريدز (فيديو)

سجل آشلي ويستوود الهدف الأول في مباراة ليفربول مع ناديه بيرنلي، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف من ركلة ركنية مفاجئة في الدقيقة السابعة.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 19، بعد توغل من النجم المصري محمد صلاح على الجهة اليمنى.

وسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

وعاد روبرتو فيرمينو وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 67.

وقلص يوهان بيرغ جودموندسون النتيحة إلى 3/2 بهدف في الدقيقة 90+1.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 30+3.

هدف بيرنلي على ليفربول ولكن سيدي الحكم هناك خطأ على الحارس أليسون#ليفرًبول_بيَرنلي pic.twitter.com/H7GXZYWY42 — Abdellatif GooL (@GoolAbdellatif) ١٠ مارس ٢٠١٩

#LIVBUR

هددددددددف التعادل لـ ليفربول “ فيرمينو “ 1-1 HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/8gMDAofOmp — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200) ١٠ مارس ٢٠١٩

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وفرَّط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصارًا، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.