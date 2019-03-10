كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة أمام ضيفه بيرنلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”آنفيلد“ في الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز في ظل المنافسة الشرسة التي يعيشها هذا الموسم على اللقب مع مانشستر سيتي، مع تراجع طفيف في نتائج الريدز في الفترة الأخيرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح موقعة ليفربول وبيرنلي.

الموعد والقنوات الناقلة

المباراة ستنطلق الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وسجل الريدز 64 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، ويتصدر قائمة هدافي الفريق المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفًا.

ويحتل بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، وسجل الفريق 32 هدفًا واستقبل 53 هدفًا، ويعد آشلي بارنس هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في معقل بيرنلي، ولكن آخر زيارة من الضيوف لملعب آنفيلد انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

صحوة الريدز

يبحث فريق ليفربول عن الصحوة وتحقيق الفوز بعد التعادل مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وهو ما أعاد الريدز للمركز الثاني خلف مانشسر سيتي.. ويفتقد الريدز خدمات ديان لوفرين وجو غوميز للإصابة.

وينتظر ليفربول انتفاضة نجمه محمد صلاح الذي لم يسجل في آخر 3 لقاءات للريدز؛ وهو ما أثر على أداء الفريق في الفترة الأخيرة بصفته أفضل وأبرز نجوم الريدز.

وقال عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ابتعاد صلاح عن التهديف أثر على مستوى ليفربول بصفة عامة، موضحاً أن اللاعب المصري سيعود حتماً لهز الشباك وما يحدث حالة تصيب أي مهاجم.

وأوضح أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، كان ذكيًّا في التعامل مع صلاح بالحديث عن قدراته وكون أهدافه ساهمت في وصول الفريق للمنافسة على اللقب من الأساس.

ويعتمد ليفربول على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس أليسون وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون للدفاع وفابينهو وجورجينهو فاينالدوم ونابي كيتا في خط الوسط بينما يقود الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

مفاجآت بيرنلي

يخشى ليفربول مفاجآت بيرنلي الذي فاز على توتنهام وتعادل مع مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد بيرنلي بقيادة مدربه شين دويتش على طريقة 4-4-2 الكلاسيكية، في غياب الثلاثي آرون لينون وجوناثان والترز وستيفن ديفور.. ويحمي العرين الحارس توم هيتون، وجيمس تاركوسوكي وبين مي وفيل برادلي وشارل تايلور للدفاع وجيف هيندريك وأشلي ويستوود وجاك كورك ودوايت ماكنيل للوسط وآشلي بارنس وكريس وود.