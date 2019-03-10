القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره بيرنلي، مساء اليوم الأحد، في مباراة ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستنطلق الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق خالد الحدي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ17بـ30 نقطة.

فرَّط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصارًا، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

فيما يعيش بيرنلي أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًّا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليغ برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.

كان ليفربول فاز في مباراة الدور الأول التي أقيمت في الجولة الـ 15 على ملعب ”تيرف مور“، معقل بيرنلي بنتيجة (3-1)، ويسعى لتكرار فوزه ثانية، على منافسه للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.