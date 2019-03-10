القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، في منافسة قوية على المركز الرابع، والتي ستكون في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل آرسنال اليوم وهو في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبعد الخسارة أمام رين الفرنسي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروباليغ“.

في حين يأتي مانشستر يونايتد منتشيًا من التأهل لدور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أوروبا، والإطاحة بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي من عقر دار الأخير، ومحليًّا يحتل المركز الرابع برصيد 58 وسيحاول أن يخرج من المباراة وبحوزته ثلاث النقاط لصنع فارق أربع نقاط.

وكانت نتيجة لقاء الدور الأول في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، انتهت بالتعادل 2 – 2.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.