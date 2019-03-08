آرسنال يخطف مونشي بعد ساعات من رحيله عن روما

توصل نادي آرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع الإسباني مونشي لتولّي منصب المدير الرياضي في النادي، وذلك بعد ساعات من انفصاله عن روما الإيطالي.

واستقال مونشي البالغ من العمر 50 عامًا من منصبه في روما كمدير رياضي بعد أقل من 24 ساعة من إقالة أوسيبو دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مونشي لم يُضع وقتًا كثيرًا، حيث وافق على عرض آرسنال بناءً على توصية من الإسباني أوناي إيمري الذي سبق له العمل مع مونشي في إشبيلية وحققا نجاحًا كبيرًا.

وسيعمل مونشي إلى جوار رئيس عمليات كرة القدم راؤول سانليهي لتنظيم تعاقدات النادي بعد استقالة رئيس التعاقدات سفين ميليسنتات الشهر الماضي.

ويعني انضمامه للنادي اللندني أنه سيكون قادرًا على البدء بتحديد التعاقدات المحتملة الجديدة قبل فتح باب الانتقالات الصيفية في يونيو/حزيران المقبل.

وصنع مونشي تاريخه خلال 17 عامًا قضاها في إشبيلية قبل انضمامه إلى روما في أبريل/نيسان 2017.

وتعاقد روما مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، يوم الجمعة، بعد أسبوع على انفصاله عن فولهام المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخلف رانييري المدرب السابق دي فرانشيسكو الذي استغنى روما عن خدماته عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي في الليلة السابقة.