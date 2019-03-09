مانشستر سيتي يسقط واتفورد ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره واتفورد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي وسط العديد من الفرص الضائعة لمانشستر سيتي بشتى الطرق، خاصةً من رحيم ستيرلينغ.

ودخل النجم الإنجليزي الشوط الثاني لينتفض بقوة ويسجل ثلاثية خلال أقل من ربع ساعة، في الدقائق 46 و 50 و 59، قبل أن يسجل البديل ديلوفيو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 66 بعد دخوله.

بهذه النتيجة يحافظ مانشستر سيتي على الصدارة ويوسع الفارق إلى 4 نقاط مع ليفربول برصيد 74 نقطة، بينما يتوقف رصيد واتفورد عند 43 نقطة في المركز الثامن.