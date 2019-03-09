أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. 3-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره واتفورد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب ”الاتحاد“ ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 50 سجل سترلينغ الثاني للسماوي.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 2 × 0 واتفورد | هدف الثاني مانشستر سيتي رحيم HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/o5F4N18P5Z — فهد افضل من دوناروما (@bowe4044) March 9, 2019

وفي الدقيقة 59 يسجل رحيم سترلينغ الثالث للمان سيتي.

#MCIWAT

هددددددف السيتي الثالث هاتريكـــــ " رحيم ستيرلينغ " HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/KPai37nwXv — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200) March 9, 2019

وفي الدقيقة 65 يسجل واتفورد هدفه الأول عن طريق جيرارد دولوفيو.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 3 × 1 واتفورد | هدف اول واتفورد جيرارد ديليفو من اول لمسة ???????????? من الدكة للشباك HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/iDpitBPKln — ادعو ان الله يسعد فهد (@Pool4044) March 9, 2019

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويطمح مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا لتحقيق الفوز السادس على التوالي، لزيادة الضغط على ليفربول الذي يلتقي، غداً الأحد، مع بيرنلي بملعب ”أنفيلد“، والاحتفاظ بالصدارة قبل مواجهة شالكه الألماني الثلاثاء المقبل بملعب ”الاتحاد“ في ”إياب“ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي فرناندينيو، وكلاوديو برافو وآيميريك بداعي الإصابة، بجانب كيفن دي بروين، في حين يغيب كيكو فيمينيا عن واتفورد للسبب ذاته.

وكان دي بروين خاض 36 مباراة من أصل 38 الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب، أما هذا الموسم فلم يشارك إلا في 7 مباريات بعد أن أبعدته إصابة في الركبة عن الملاعب حوالي ثلاثة أشهر أواخر العام الماضي.