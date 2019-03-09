أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. 3-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد.. 3-1 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره واتفورد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب ”الاتحاد“ ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 50 سجل سترلينغ الثاني للسماوي.

وفي الدقيقة 59 يسجل رحيم سترلينغ الثالث للمان سيتي.

وفي الدقيقة 65 يسجل واتفورد هدفه الأول عن طريق جيرارد دولوفيو.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويطمح مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا لتحقيق الفوز السادس على التوالي، لزيادة الضغط على ليفربول الذي يلتقي، غداً الأحد، مع بيرنلي بملعب ”أنفيلد“، والاحتفاظ بالصدارة قبل مواجهة شالكه الألماني الثلاثاء المقبل بملعب ”الاتحاد“ في ”إياب“ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي فرناندينيو، وكلاوديو برافو وآيميريك بداعي الإصابة، بجانب كيفن دي بروين، في حين يغيب كيكو فيمينيا عن واتفورد للسبب ذاته.

وكان دي بروين خاض 36 مباراة من أصل 38 الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب، أما هذا الموسم فلم يشارك إلا في 7 مباريات بعد أن أبعدته إصابة في الركبة عن الملاعب حوالي ثلاثة أشهر أواخر العام الماضي.

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