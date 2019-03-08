مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد

ترك المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي مونتشي منصبه بالتراضي الجمعة بعد مرور 24 ساعة على إقالة مدرب الفريق أوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية.

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر إقالة المدرب إثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وأصدر روما بيانًا قال فيه إن النادي يود توجيه الشكر إلى مونتشي للعمل الذي قام به، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالتراضي.

ورد مونتشي بالقول: أود شكر رئيس النادي جيمس بالوتا، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين وأنصار النادي؛ لدعمهم خلال وقتي مع النادي، أتمنى لروما كل النجاح في المستقبل.

وكان مونتشي، واسمه الكامل رامون رودريغيز فيرديخو، أمضى 17 عامًا مديرًا رياضيًا لإشبيلية الإسباني قبل أن ينضم إلى روما عام 2017.

وارتبط اسم مونتشي بالانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي، بعد أن سبق له العمل مع مدربه الحالي الإسباني أوناي إيمري خلال إشراف الأخير على إشبيلية وفوزه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ثلاث مرات من 2014 إلى 2016.