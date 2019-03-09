هل حسم دي ليخت موقفه بالانضمام إلى نادي ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس أمستردام، قد حدد وجهته المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتتصارع أندية برشلونة وليفربول ويوفنتوس لضم اللاعب صاحب الـ19 عامًا، والذي يقدم مستوى خرافيًا منذ ظهوره الأول في الموسم قبل الماضي، حيث وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في عمر 17 عامًا.

وقال دي ليخت في مقابلة صحفية سريعة نشرها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”فان دايك، مدافع نادي ليفربول، لاعب رائع ومميز ولديه خبرة دولية كبيرة، تستطيع التعلم منه في كل الأوقات“.

وأضاف: ”قد ألعب لليفربول فهو فريق عظيم ولأي فريق من أجله (فان دايك)، لكن حاليًا يجب أن أركز مع فريقي، فلدينا موسم مهم ونلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علينا العمل حتى النهاية“.

Really interesting comments, these https://t.co/8PuLWlO99I — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 9, 2019

وجاءت تصريحات اللاعب بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقود دي ليخت فريقه لإزاحة حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أكد اهتمام ناديه بخدمات ماتياس دي ليخت.

وقال بارتوميو لإذاعة Ser Catalunya: ”هذا لاعب نضعه في اعتباراتنا، نحن نبحث دائمًا عن أفضل اللاعبين، وأولئك الموهوبون سيكونون دائمًا محط اهتمام برشلونة“.

وخرجت هذه الأنباء بعد تأكيد صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية بأن دي ليخت سينتقل لمزاملة صديقه فرانكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس، والذي تعاقد معه نادي برشلونة في الشتاء الماضي على أن ينضم في الصيف.

ماتياس شارك في 39 مباراة مع أياكس خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.