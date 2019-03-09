أسطورة مانشستر يونايتد يتشاجر مع والد نيمار

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن معركة بين آريك كانتونا، أسطورة فرنسا ومانشستر يونايتد السابق، ووالد نيمار، عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام الفريق الإنجليزي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وتكشفت بعض الحقائق عقب المباراة بينها أن نيمار حاول اقتحام غرفة طاقم التحكيم عقب المباراة بسبب قرار حكم الفيديو (VAR) الذي احتسب ركلة جزاء لصالح يونايتد سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل لدور الثمانية في البطولة الأوروبية الأبرز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكذلك انفعال ناصر الخليفي على اللاعبين في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة الكبيرة ووداع البطولة وتبخر حلم الفوز باللقب.

لكن محطة RMC الإذاعية الفرنسية أشارت إلى أن كانتونا سخر من والد نيمار عقب المباراة، ما دفعه لمحاولة الاشتباك معه وتدخل رجال الأمن في استاد بارك دي برينس.

ولم يتوقف كانتونا عند ذلك، بل أثارت كلماته بعض البرازيليين المرافقين لوالد نيمار، ومنهم شقيق ماركينيوس مدافع الفريق الباريسي وبعض أصدقاء داني ألفيس الذين تدخلوا للدفاع عن والد نيمار.

لكن، بعد ذلك بدقائق، انتقل كانتونا إلى غرفة خلع ملابس مانشستر والتقط صورة مع أولي غونار سولشاير، زميله السابق في يونايتد، ومدربهما المخضرم السير أليكس فيرغسون، ونشرها على حسابه في انستغرام في تلك الليلة.