بيتر تشيك واثق في تأهل آرسنال إلى ربع نهائي للدوري الأوروبي

قال بيتر تشيك حارس آرسنال إن فريقه سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور الـ8 للدوري الأوروبي، عقب خسارته 1/3 على أرض إستاد رين في ذهاب دور الـ16، لكنه أكد أن النادي اللندني يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق.

وتقدم آرسنال مبكرًا لكن طُرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس في الشوط الأول حول مسار المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وقال تشيك، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الحالي، إن الهدف الذي سجله الفريق في فرنسا قد يكون حاسمًا عندما يلتقي الفريقان في ملعب الإمارات في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن الحارس التشيكي البالغ من العمر 36 عامًا قوله: ”لازلنا قادرين على تجاوز فارق الهدفين؛ لأن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب دورًا مهمًا في حسم التأهل، لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعض الشيء“.

ويمكن أن يستلهم آرسنال ما فعله أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد بعودتهما في النتيجة عقب الخسارة في مباراة الذهاب على ملعبيهما في دوري الأبطال وبلوغ دور الـ8 بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جيرمان على التوالي.

وأضاف تشيك ”صنعنا عدة فرص لذلك يجب أن نتحلى بالإيجابية، فعلنا ذلك في الماضي عندما تأخرنا بفارق هدفين وعوضناهما في مباراة العودة“.

وسيستضيف آرسنال فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل في استعادة المركز الرابع في سعيه للعودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري المركز الخامس حاليًا برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن يونايتد.