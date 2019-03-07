نتائج ثمن نهائي الدوري الأوروبي.. خسارة آرسنال وتعادل إشبيلية وإنتر ميلان (فيديو)

نتائج ثمن نهائي الدوري الأوروبي.. خسارة آرسنال وتعادل إشبيلية وإنتر ميلان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

خسر آرسنال الإنجليزي 1/3 أمام منافسه رين الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، كما تعادل إشبيلية الإسباني 2/2 مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، وكذلك تعادل إنتر ميلان الإيطالي 0/0 مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعلى ملعب روازون بارك تقدم أليكس إيوبي بالهدف الأول لآرسنال في الدقيقة الرابعة، لكن رين أنهى الشوط الأول متعادلًا 1/1، بعدما سجل له بينجامين بوريجايد في الدقيقة 42.

وسجل ناتشو مونريال لاعب آرسنال هدفًا عكسيًا في الدقيقة 65، ليتقدم رين 2/1.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه آرسنال عن التعادل، عزز إسماعيلا سار تقدم رين بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى، تعادل إشبيلية على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان 2/2 مع سلافيا براغ.

وسجل وسام بن يدر ومنير الحدادي لإشبيلية في الدقيقتين الأولى و28 على الترتيب، في حين سجل ميروسلاف ستوتش وأليكس كرال سلافيا براغ في الدقيقتين 25 و39.

وفشل إنتر ميلان في اختراق حصون آينتراخت فرانكفورت لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

واقتنص برونو بيتكوفيتش هدفًا من ضربة جزاء لدينامو زغرب الكرواتي ليفوز 1/0 على بنفيكا البرتغالي.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس 14 مارس.

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