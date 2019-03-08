ماوريسيو ساري يطالب بتخفيف الضغط على الشاب هودسون أودوي

لا يحتاج ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للاقتناع بالإمكانيات الهائلة للجناح كالوم هودسون-أودوي لكنه قال إنه يرفض وضع المزيد من الضغوط على اللاعب الشاب ما قد يؤثر سلبًا على تطوره.

وشارك هودسون-أودوي، الذي كان هدفًا للعملاق الألماني بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي، كبديل ليحرز الهدف الثالث في فوز تشيلسي 3/0 على ضيفه دينامو كييف في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي أمس الخميس.

وهتفت الجماهير لهودسون-أودوي ليشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي لم يشارك مع الفريق الأول هذا الموسم، قبل النهاية بنحو 12 دقيقة.

وقال ساري في مؤتمر صحفي: ”لست بحاجة لأي شيء يقنعني بقدراته. إنه لاعب رائع حقًا. في رأيي لاعب عمره 18 عامًا لا يمكنه أن يصل إلى قمة مستواه. يحتاج للتطوير حتى يبلغ 22 أو 23 عامًا.

”عندما تتعرض لضغوط وعمرك 18 عامًا فهذا شيء خطير. يمكنك أن تفقد هدفك. عندما تكون في هذا العمر هدفك ينبغي أن يكون التطوير فنيًا وذهنيًا وبدنيًا. لا أود الحديث عنه لهذا السبب“.

”إنه الآن بحاجة للتطوير دون ضغوط من الإعلام والجماهير والنادي لكنه في ذهني خلال كل مباراة“.

ووضع الفوز تشيلسي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ 8 لكن المدرب الإيطالي حذّر لاعبيه من الرضا عن النفس والاسترخاء قبل مباراة الإياب في كييف يوم الخميس المقبل.

وأضاف ”الآن ينبغي علينا الحرص. يجب أن نذهب إلى كييف بعزم وتصميم لو أردنا التأهل. لو تلقيت هدفًا قد تصبح في مشكلة على الصعيد الذهني“.