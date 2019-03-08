ستيفن جيرارد: ألم الانزلاق لا ينتهي حتى لو فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي

قال ستيفن جيرارد، إن انزلاقه المؤسف الذي أنهى آمال ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2013-2014، ما زال يطارده وليس من المرجح أن يقل، حتى لو أحرز فريق المدرب يورفن كلوب اللقب هذا الموسم.

وانزلق قائد ليفربول وفقد الكرة قبل 5 أعوام؛ ليمنح ديمبا با فرصة افتتاح التسجيل لتشيلسي في مباراة انتهت لصالح الفريق الضيف 2-صفر، وأنهت آمال الفريق القادم من منطقة مرسيسايد في اللقب، الذي ذهب إلى مانشستر سيتي.

ويملك ليفربول 70 نقطة، ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، قبل تسع مباريات من نهاية الموسم، ويأمل جيرارد في حفاظ فريقه السابق على هدوئه ليضع حدًا لغياب اللقب عن خزائنه منذ 29 عامًا من أجل الجماهير.

وأبلغ جيرارد الذي رحل عن ليفربول في 2015 بعد 17 عامًا مع الفريق، وسائل إعلام بريطانية: ”هذا الجرح ما زال يؤلم منذ ذلك اليوم. لست واثقًا من تجاوزه؛ لأنني لا أستطيع تغيير ما حدث“.

”هذا لا يؤثر على شعوري (تجاه ليفربول) الآن. أنظر إلى تشكيلة الفريق وما زلت أملك بعض الأصدقاء فيها“.

وأضاف: ”أتمنى أن يحصد اللقب من أجل الجماهير ومن أجلي كمشجع. لكن هذا لن يجعلني أو يجعل الألم مختلفًا“.

وكال جيرارد المديح لجهود كلوب في جعل ليفربول منافسًا حقيقيًا على اللقب، وأشار إلى أن الفريق يجب أن يكون فخورًا حتى لو خسر اللقب لصالح سيتي.

وأضاف مدرب رينجرز الأسكتلندي الحالي: ”بعض الأشخاص سيعتبرون الأمر بمثابة الفشل، لكنها كرة القدم وتختلف الآراء. يورجن قاد الفريق لقطع خطوات هائلة للأمام. إنه يقوم بكل ما لديه“.

”في بعض الأحيان عندما تخسر اللقب أمام فريق يجب الاعتراف أن الأفضل قد فاز“.

وتابع: ”أتمنى أن لا يحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا يجب أن تنتقد نفسك بشدة لو كنت تلعب بشكل رائع وقمت بكل ما عليك لتكون في المركز الأول.