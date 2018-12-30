جيرارد يدعو رينجرز للاستمتاع بفوز طال انتظاره على سيلتيك

قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، إن فريقه نال دفعة معنوية هائلة؛ بعد تحقيق أول انتصار على غريمه الأزلي سيلتيك منذ 2012، بعد تغلبه 1-صفر في قمة الدوري الأسكتلندي، أمس السبت.

وتفوق جيرارد على مدربه السابق في ليفربول بريندان رودجرز، الذي يقود سيلتيك حاليًا، وتوج معه بالثلاثية المحلية مرات متتالية منذ 2016، وخاض 12 مباراة ضد رينجرز دون هزيمة، قبل لقاء الأمس.

وأكد جيرارد، الذي تولى المهمة في مايو أيار الماضي، أن لاعبيه لديهم كل الحق في الاستمتاع بالانتصار.

وقال لمحطة رينجرز التلفزيونية: “اللاعبون يشعرون بسعادة غامرة؛ لأن الانتصار طال انتظاره، وبعضهم عاش تجارب سيئة في هذه القمة مؤخرًا”.

وتوج رينجرز بلقب الدوري الأسكتلندي 54 مرة، ويتعافى حاليًا من أزمة مالية أجبرته على الهبوط لدرجة أدنى عام 2012.

وبعد العودة لدوري الأضواء في 2016، عانى رينجرز من أجل تقليص الفجوة مع سيلتيك الذي توج بالدوري سبع مرات متتالية، وعزز قوته بفضل أرباح المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جيرارد، قائد إنجلترا السابق: “يجب أن نحظى بكثير من الثقة الآن؛ بعد هذا الفوز، لكن مع ضرورة بذل الكثير من الجهد”.

ورفض رودجرز اختلاق أعذار لتبرير الهزيمة، رغم غياب لاعبين بارزين للإصابة، بجانب صانع اللعب توم روجيتش الذي انضم لمنتخب أستراليا؛ من أجل المشاركة بكأس آسيا.

وقال رودجرز: “رينجرز كان أفضل للأسف، ولم نخض مباراة جيدة. يجب أن تتحلى بالتواضع عند الفوز وبالصدق عند الهزيمة. رينجرز كان أفضل، ويجب أن نتقبل ذلك”.