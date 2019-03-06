رغم تقارير الرحيل.. ساري يخطط للموسم المقبل مع تشيلسي

قال الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي اليوم الأربعاء إنه لا يشعر بالقلق من تكهنات بشأن مستقبله في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويخطط بالفعل للموسم المقبل.

ويتعرض ساري لانتقادات في تشيلسي بعد أن تراجع ترتيب الفريق للمركز السادس وخرج من كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد ثم خسر نهائي كأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة ضيفه دينامو كييف في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي على ملعب ستامفورد بريدج غدًا الخميس: ”التكهنات ليست مشكلة كبيرة، المشكلة الحقيقية هي النتائج، ما عدا ذلك ليس مهمًا حاليًا، الثقة لم تفارقني، لكنني أريد أن أركز فقط على الأداء والنتائج، أريد الفوز من أجل الفريق والنادي وليس من أجل مستقبلي. فليس هذا هو المهم“.

وأضاف: ”كنا نتحدث عن برنامج الإعداد للموسم المقبل. كنا نحاول الوصول لأفضل تنظيم لفترة إعداد الموسم المقبل“.

ويعني الفوز بلقب الدوري الأوروبي أن يحصل تشيلسي على بطاقة تأهل تلقائية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن ساري يأمل في التأهل مباشرة عن طريق إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وتتبقى للفريق اللندني الذي يملك 56 نقطة مباراة مؤجلة عن منافسيه مانشستر يونايتد (الرابع برصيد 58 نقطة) وأرسنال (الخامس برصيد 57 نقطة).

وتابع ساري: ”أعتقد أن بإمكان تشيلسي التأهل لدوري الأبطال عبر بوابة الدوري الممتاز، سنقاتل من أجل هذا الهدف، تشيلسي يتأخر بفارق نقطتين فقط في الوقت الحالي ولنا مباراة مؤجلة، الدوري الأوروبي بطولة مهمة جدا، إنها البطولة الثانية على الصعيد القاري. ولهذا فهي مهمة للغاية، كما أنها مؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل. لهذا السبب نحن نسعى للتتويج بهذه البطولة“.