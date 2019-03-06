سرقة منزل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الجديد بعد أسبوع من توليه منصبه

أكدت الشرطة الأسكتلندية أن منزل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، المدرب الحالي لليستر سيتي والسابق لسيلك غلاسكو الأسكتلندي، تعرض للسرقة صباح يوم الأربعاء.

وحسب بلاغ للشرطة، فعملية السطو تمت حوالي السادسة و50 دقيقة بالقوة، للمنزل المتواجد في منطقة Bearsden الراقية وسرقت منه بعض الأشياء ولم يصب أي شخص بأذى.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات جارية لمعرفة الجناة.

وغادر بريندان رودجيرز فريق سيلتك قبل أسبوع فقط ليوقع لفريق ليستر سيتي، والعودة للدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا، بعدما درب سابقًا فريق ليفربول.

وكانت جماهير سيلتك قد صبت غضبها على المدرب الإيرلندي الشمالي ووجهت له عبر المواقع الاجتماعية عدة إهانات، كما رفعت لافتة خلال لقاء فريقها الأخير كتبت فيها: ”الألقاب لا يفوز بها الأشخاص فرديًا، بل رجال داخل فريق يضعون مصلحة الفريق قبل مصالحهم الشخصية.“