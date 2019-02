رسميًا.. براندن رودجرز مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي الإنجليزي (شاهد)

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعيين الأيرلندي براندن رودجرز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه إن رودجرز وقع على عقد مع الفريق يمتد لثلاث سنوات ونصف حتى 2022.

وكان رودجرز قد وافق على تدريب نادي ليستر، وذلك خلفًا للمقال كلود بويل، والذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق القاسية أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن رودجرز تولى القيادة الفنية سيلتيك الإسكتلندي وليفربول الإنجليزي.

وقال رودجرز: ”أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها“.

وأضاف: ”معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام“.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager ????#WelcomeBrendan

— Leicester City (@LCFC) ٢٦ فبراير ٢٠١٩