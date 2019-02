رسميًا.. إقالة كلود بويل من قيادة ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، رسميًا إقالة الفرنسي كلود بويل، المدير الفني للفريق، بعد النتائج السلبية التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.

وتلقى ليستر هزيمة ثقيلة على يد فريق كريستال بالاس برباعية لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق سيتي سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات لعبها.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up

— Leicester City (@LCFC) February 24, 2019