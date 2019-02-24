لقطة غريبة بين المدافع جيمس تومكنز وحارس فريقه خلال مباراة كريستال بالاس وليستر سيتي (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة غريبة لمدافع كريستال بالاس جيمس تومكنز مع حارس فريقه فيسنتي غويتا، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 على مضيفه ليستر سيتي، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وظهر في الصورة المدافع تومكنز وهو ينظر داخل ”الشورت“ الخاص بالحارس. وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“ أن غويتا ظهر وكأنه يعاني من مشكلة أثناء المباراة التي أقيمت على استاد ”كينغ باور“، وقد ساعده تومكينز.

وأضافت: ”لم يتضح على الفور لماذا كان تومكنز يتطلع إلى سروال حارس المرمى، على الرغم من أنه يبدو من المرجح أنه كان يساعد غويتا على إعادة ربط الحبل المرن، مع عدم قدرة الحارس الإسباني على فعل هذا الأمر بسبب قفازاته“.

وأذاق فريق كريستال بالاس، يوم السبت، مضيفه ليستر سيتي هزيمة قاسية بالفوز عليه بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن كريستال بالاس. ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 40.

ومع حلول الدقيقة 64 أدرك ليستر سيتي التعادل عبر الإيرلندي جوني إيفانز، لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

بعد ذلك أحرز ويلفريد زاها الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ومع حلول الدقيقة 90 أحرز زاها الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ليخرج كريستال بالاس فائزًا باللقاء.