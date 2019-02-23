كريستال بالاس يذيق ليستر سيتي هزيمة قاسية في الدوري الإنجليزي

أذاق فريق كريستال بالاس، اليوم السبت، مضيفه ليستر سيتي هزيمة قاسية بالفوز عليه بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين عن كريستال بالاس، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 40.

ومع حلول الدقيقة 64 أدرك ليستر سيتي التعادل عبر الأيرلندي جوني إيفانز لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

بعدها أحرز ويلفريد زاها الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ومع حلول الدقيقة 90 أحرز زاها الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ليخرج كريستال بالاس فائزًا باللقاء.