الفيفا يؤكد طعن تشيلسي على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز طعن على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد؛ بعد ارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقال تشيلسي، الذي عوقب بعدم ضم لاعبين خلال فترتي الانتقالات المقبلتين مع تغريمه 600 ألف فرانك سويسري (600 ألف دولار)، بالفعل إنه طعن على القرار الصادر من اللجنة التأديبية بالفيفا الشهر الماضي.

وذكر الفيفا في بيان، أنه لم يحدد موعدًا للبت في الطعن.

وقال: ”أي قرار خاص بالعقوبة خلال عملية الطعن سيصدره رئيس لجنة الاستئناف بالفيفا“.