صبي ساذج.. جوزيه مورينيو يكشف أسباب التخلي عن محمد صلاح عندما كان مدربًا لتشيلسي (فيديو)

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 6 أسباب دفعته للتخلي عن النجم المصري محمد صلاح، عندما كانا معًا في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات على شبكة ”beINSPORTS“، خلال تحليل مباراة ليفربول إيفرتون في الدوري الإنجليزي: ”وصل إلى تشيلسي، قادمًا من بازل، كصبي ساذج، خارج السياق تمامًا قليل الخبرة، هشًا بدنيًا، سهل المباغتة ”.

وتعاقد مورينيو عندما كان مدربًا لتشيلسي في ولايته الثانية مع محمد صلاح العام 2014، وكان عمر اللاعب المصري آنذاك 21 عامًا، ولعب 19 مباراة فقط مع البلوز، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا بنظام الإعارة ومنه بنظام البيع إلى روما.

وأصبح محمد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، وقدّم موسمًا قياسيًا في الموسم الأول في ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا في الوقت الذي وصل فيه فريق يورغن كلوب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف مورينيو ”ذهب إلى إيطاليا وكسب الخبرة في فيورنتينا، لديه خبرة في روما وعندما عاد إلى إنجلترا، تأقلم تمامًا مع المستوى العالي لكرة القدم الأوروبية“.

وواصل مورينيو ”أصبح لديه فهم أكبر للعبة، إنه أقوى بكثير جسديًا يمكنك أن ترى جسده ولياقته أقوى بكثير وأكثر ثقة أيضًا“.

وأردف مورينيو ”أشركته في بعض المباريات، أشركته في الشوط الثاني أمام توتنهام ومانشستر سيتي لكن بدا تائهًا، يريد أن ينفجر، ويشارك في كل المباريات، لكن كان لدينا زمرة من اللاعبين، قلت له إذا أردت أن تلعب كثيرًا اذهاب إلى فيورنتينا وانفجر هناك مثل الصاروخ، أنا سعيد من أجل محمد صلاح“.

وعن أسباب تطور محمد صلاح قال مورينيو “ الجاهزية الذهنية، القدرات البدنية، التأقلم مع كرة القدم الإنجليزية، اشتد عوده وهذا يظهر من نمو عضلاته الأمر الذي منحه ثقة أكبر وهذا دليل أن اللاعب يمكن ان يتغير“.

”Lonely, naive and physically fragile“ – Mo Salah when he arrived at Chelsea… but not any more! #beINPL #beINMourinho

Follow the reaction on the website ????https://t.co/AHNWcp7glS pic.twitter.com/jsKJ2tluYB

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٣ مارس ٢٠١٩