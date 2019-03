تقارير.. مانشستر سيتي يقترب من تجديد تعاقد البرتغالي بيرناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية على أن مانشستر سيتي اقترب من تجديد عقد الدولي البرتغالي، بيرناردو سيلفا، لمدة 6 سنوات بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب هذا الموسم.

وانضم سيلفا إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو مقابل 43 مليون إسترليني، بعدما قاد فريق الإمارة لإقصاء فريقه الحالي بدوري الأبطال والوصول إلى نصف النهائي وتحقيق لقب الدوري الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، فإن سيلفا قدم مستويات ممتازة هذا الموسم؛ جعلت إدارة مانشستر سيتي تتخذ قرارًا بتجديد عقده، بأمر من بيب غوارديولا.

Bernardo Silva is close to agreeing a new six-year deal with Manchester City, according to reports. The 24-year-old has been in excellent form this campaign. Read more here… #MCFC https://t.co/35wNuIcDQJ pic.twitter.com/Mvf2ECA408

— Man City News (@mancitynews) March 4, 2019