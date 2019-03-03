غوارديولا يؤكد غياب دي بروين عن مباريات مانشستر سيتي بسبب الإصابة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيغيب فترة عن الوقت بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 1-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.

وخرج دي بروين مصابًا في الشوط الأول ونجح بديله الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد ليتصدر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يواجه إيفرتون، اليوم الأحد.

وتعرض المدافع جون ستونز للإصابة وخرج أيضًا من اللقاء لكن إصابة لاعب منتخب إنجلترا ليست خطيرة.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية: ”كيفن سيغيب لفترة من الوقت بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازي. لا نرغب في المخاطرة“.

وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في الموسم الماضي حيث أحرز 12 هدفًا وصنع 21 هدفًا في كل المسابقات لكنه عانى هذا الموسم بسبب الإصابات وظهر في 14 مباراة فقط في الدوري.