مانشستر سيتي الإنجليزي يمدد عقد مدافعه الفرنسي مانغالا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم السبت، تمديد عقد مدافع فريق كرة القدم الأول في النادي الفرنسي إلياكويم مانغالا، حتى صيف 2020.

ووفقًا لموقع السيتي الإلكتروني:“مانغالا يوقّع عقد التمديد مع السيتي“.

وأضاف:“العقد الجديد لمدة عام واحد، مما يعني بقاءه مع مانشستر سيتي حتى صيف 2020″.

وانضم مانغالا (28 عامًا) لمانشستر سيتي قادمًا من بورتو البرتغالي في 2014، ولعب للسيتي 81 مباراة منذ انتقاله للفريق الإنجليزي.

.@Elia22Mangala has signed a one-year contract extension at the Club.

???? #mancity https://t.co/O6wm5YnWeM

— Manchester City (@ManCity) March 2, 2019