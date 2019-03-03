مانشستر يونايتد يجهز 155 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ثنائي بنفيكا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن مانشستر يونايتد رصد 155 مليون جنيه إسترليني؛ للتعاقد مع ثنائي نادي بنفيكا البرتغالي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن مانشستر يونايتد مستعد لإنفاق 155 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الثنائي روبن دياس وجواو فيليكس، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب النرويجي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يسعى إلى إعادة تشكيل فريقه إذا حصل على وظيفة المدير، حيث إنه يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت ”ديلي ميل“، أن مانشستر يونايتد يواجه بالفعل منافسة شديدة من النخبة الأوروبية، حيث إن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع اللاعبين، فيليكس ودياس.

وشارك فيليكس في 28 مباراة مع بنفيكا، الموسم الحالي، سجل فيها 11 هدفًا، وقدّم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، علمًا أنه يبلغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كشافة مانشستر يونايتد شاهدوا فيليكس في مباراة الديربي بين بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

كما تابع كشافة مانشستر يونايتد دياس، الذي يجيد اللعب في مركز الدفاع، وقد يكلف النادي 65 مليون جنيه إسترليني.

وأردفت الصحيفة، أن يوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي، يسعون أيضًا للتعاقد مع اللاعب.

ويبلغ دياز من العمر 21 عامًا، وشارك في 41 مباراة مع بنفيكا، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع 3.