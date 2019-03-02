مانشستر يونايتد يقتنص فوزًا ثمينًا من ساوثهامبتون ويرتقي رابعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص مانشستر يونايتد، فوزًا ثمينًا على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت ثلاثية مانشستر يونايتد توقيع روميلو لوكاكو ”هدفين“ وأندرياس بيريرا، فيما سجل يان فاليري، وجيمس وارد، هدفي الضيوف.

وأنهى ساوثهامبتون، الشوط الأول، متقدمًا بهدف سجله يان فاليري في الدقيقة 26.

وخلال الشوط الثاني، ردَّ مانشستر يونايتد بقوة، واستطاع أن يسجل هدفين عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 53، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 59.

لكن جيمس وارد سجل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.