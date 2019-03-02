أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون.. 3-2 لـ“الشياطين الحمر“ (فيديو)

سجل يان فاليري الهدف الأول لفريق ساوثهامتون في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”أولد ترافورد“.

قوووووووووووووووول عااااااااااالمي ????❤️! ساوثهامبتون 1 : 0 مانشستر يونايتد فاليري د26' @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/J07zXltEVH — مجرد عز (@IGoodIm) March 2, 2019

وتعادل أندرياس بيريرا لمان يونايتد في الدقيقة 54.

قوووووووووووووووول عاااااااااااااااااالمي ????❤️! ساوثهامبتون 1 : 1 مانشستر يونايتد بيريرا د52' @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/dO6mM3qqPC — مجرد عز (@IGoodIm) March 2, 2019

وفي الدقيقة 59 يسجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني للمانيو.

وفي الدقيقة 75 تعادل جيمس وارد لساوثهامتون.

وفي الدقيقة 88 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 56 نقطة، في حين يحتل فريق ساوثهامتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويسعى يونايتد في هذا اللقاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على أمل خطف المركز الرابع بعد تعادل آرسنال مع توتنهام، في وقت لاحق، في حين يتطلع ساوثهامتون للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.