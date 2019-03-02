أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون.. 3-2 لـ“الشياطين الحمر“ (فيديو)

سجل يان فاليري الهدف الأول لفريق ساوثهامتون في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”أولد ترافورد“.
قوووووووووووووووول عااااااااااالمي ????❤️!
ساوثهامبتون 1 : 0 مانشستر يونايتد
فاليري د26' @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/J07zXltEVH
— مجرد عز (@IGoodIm) March 2, 2019
وتعادل أندرياس بيريرا لمان يونايتد في الدقيقة 54.
قوووووووووووووووول عاااااااااااااااااالمي ????❤️!
ساوثهامبتون 1 : 1 مانشستر يونايتد
بيريرا د52' @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/dO6mM3qqPC
— مجرد عز (@IGoodIm) March 2, 2019
وفي الدقيقة 59 يسجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني للمانيو.
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الحساب الاساسي : @FasterGoal #MUNSOU
قووووووووول الدبابة لوكاكووو يقلب النتيجة للشياطين الحمر pic.twitter.com/62btGjo0Hd
— @FasterGoal25 (@fastergoal25) March 2, 2019
وفي الدقيقة 75 تعادل جيمس وارد لساوثهامتون.
Telegram : https://t.co/dQytTSdFYM
الحساب الاساسي : @FasterGoal #MUNSOU
قوووووووول التعااادل للساوث وارد براوس عللللق دي خياا راااائع pic.twitter.com/Zuk1gAHXjP
— @FasterGoal25 (@fastergoal25) March 2, 2019
وفي الدقيقة 88 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.
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الحساب الاساسي : @FasterGoal #MUNSOU
لوكاكوووووو قلتهمممم بالثاااالث pic.twitter.com/LGdYFC7psw
— @FasterGoal25 (@fastergoal25) March 2, 2019
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 56 نقطة، في حين يحتل فريق ساوثهامتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
ويسعى يونايتد في هذا اللقاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على أمل خطف المركز الرابع بعد تعادل آرسنال مع توتنهام، في وقت لاحق، في حين يتطلع ساوثهامتون للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية خارج ملعبه.