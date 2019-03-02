ماذا قال فان ديك عن مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الفريق يأمل في إظهار مهاراته الهجومية، لكنه مستعد لتحقيق انتصار عقب أداء متواضع، عندما يواجه إيفرتون، غدًا الأحد.

واعتاد ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحقق نتائج كبيرة أمام منافسيه هذا الموسم، لكنه أظهر قوة عندما تطلب الأمر ذلك، وقال فان ديك، قائد منتخب هولندا، إن فريقه بحاجة لكافة قدراته القتالية في القمة 233 في منطقة مرسيسايد والتي ستقام في ”غوديسون بارك“.

وقال فان ديك لموقع النادي على الإنترنت: ”إنها مباراة قمة وتحمل خصوصية، لكننا نريد أن نظهر قدراتنا ونحقق الفوز.

”يحدوني الأمل أن نقدم كرة قدم جيدة، لكن لو لم يحدث ذلك فإننا سنقاتل من أجل ذلك.

”إنها مباراة يمكن أن تسير في أي اتجاه، وفي مباريات مثل هذه فإن الأمر يتعلق بمن يريد الفوز أكثر.

”نحن في موقف نريد تحقيق الفوز بشدة، ويحدونا الأمل أن نظهر ذلك في الملعب.

”إنها مباراة حافلة بالحماس. ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، فهو فريق جيد يضم لاعبين جيدين، لكن لو كنا في أفضل حالاتنا فستكون لدينا الفرصة لتحقيق نتيجة جيدة“.

وقال فان ديك، الذي خاض أيضًا مباريات قمة أخرى في اسكتلندا بين سيلتيك ورينجرز، إنه يتألق في ظل الأجواء المحيطة بمواجهات القمة المحلية.

وأضاف: ”أحب هذه الأجواء (في المواجهات بين غريمين). إنها من الأمور التي تحفزك بشكل أكبر، كما أنها مباراة عظيمة يجب أن تلعبها“.

ويملك ليفربول 69 نقطة من 28 مباراة، متقدمًا بنقطة واحدة على سيتي، صاحب المركز الثاني.