مايكل كين قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون: سنحاول تقليص فرص ”الريدز“ للفوز بالدوري الإنجليزي

قال مايكل كين، مدافع إيفرتون، إن فريقه سيملك دافعًا إضافيًا عندما يواجه ليفربول في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتعلق بتقليص فرص جاره في إحراز اللقب لأول مرة منذ عام 1990.

ولم يخسر ليفربول في 18 مباراة أمام جاره منذ أكتوبر تشرين الأول 2010، ويعتقد كين أن تقليص فرص المنافس في إحراز اللقب سيسعد مشجعي إيفرتون.

وقال كين لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”هذا ليس السبب الرئيسي وراء رغبتنا في الفوز بالمباراة. نريد الفوز بالمباراة من أجل أنفسنا“.

وأضاف: ”نحن ننافس على المركز السابع لكننا نفكر أيضًا في أننا إذا حصلنا على نقاط لقاء ليفربول وحققنا الفوز فهذا سيقلل فرصة في إحراز اللقب وهو أمر رائع. هذا سيجعل الجماهير تشعر بالسعادة“.

وتابع: ”نريد أن نقدم أداء قويًا ونريد الفوز بالمباراة ونريد إسعاد المشجعين. وإذا كان هذا ما يريده المنافس فنحن نريده أيضًا“.

وخسر إيفرتون 1-صفر أمام ليفربول في ديسمبر كانون الأول ويحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز السابع.

وستنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون، غدًا الأحد، الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر، السابعة والربع بتوقيت السعودية.. وستنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.