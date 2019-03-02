مباراة توتنهام ضد آرسنال.. هاري كين ولوريس يدخلان التاريخ ضمن 10 أرقام تتصدر ديربي شمال لندن

فرض التعادل كلمته على مواجهة توتنهام وضيفه آرسنال بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

تقدم الويلزي آرون رامسي في الدقيقة 16 وتعادل الإنجليزي هاري كين لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة 74 وأضاع الغابوني بيير أوباميانغ ضربة جزاء لآرسنال في الدقيقة 90+1 وتعرض الأوروغوياني لوكاس توريرا لاعب وسط ”الغانرز“ للطرد مع الدقيقة 90+5.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 61 نقطة في المركز الثالث وارتفع أيضًا رصيد آرسنال إلى 57 نقطة في المركز الرابع بعد نهاية ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن بالتعادل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ 10 أرقام مهمة بعد التعادل في ديربي شمال لندن خلال التقرير التالي:

1 – أصبح الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام، أول حارس مرمى للسبيرز يتصدى لضربة جزاء في ديربي شمال لندن.

2 – حقق فريق توتنهام أول تعادل له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد أن لعب 32 مباراة في البريمييرليغ دون التعادل منذ مباراته في الدوري بالموسم الماضي أمام برايتون يوم 17 أبريل 2018 والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

3 – لم يستطع آرسنال الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته بالدوري الإنجليزي خارج الديار هذا الموسم بعدما استقبل هدف هاري كين من ضربة جزاء.

4 – أصبح هاري كين الهداف التاريخي لديربي شمال لندن على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده إلى 9 أهداف متفوقاً على التوغولي إيمانويل أديبايور الذي سجل 8 أهداف في لقاءات توتنهام ضد آرسنال بالبريمييرليغ.

5 – شارك الويلزي آرون رامسي في آخر 3 أهداف سجلها آرسنال ضد توتنهام في ديربي البريمييرليغ، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين.

6 – لم يخسر الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لتوتنهام، آخر 6 لقاءات على أرضه ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي وتفصله 3 لقاءات فقط لمعادلة رقم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد الأسبق الذي لم يخسر على ملعبه ضد الغانرز في 9 مواجهات.

7 – أصبح الأوروغواياني لوكاس توريرا أول بديل في صفوف آرسنال يحصل على الطرد منذ الهولندي روبن فان بيرسي في مباراة ستوك سيتي عام 2008.

8 – حارسان فقط تصديا لضربات جزاء في ديربي شمال لندن هما الإسباني مانويل ألمونيا مع آرسنال والفرنسي هوغو لوريس مع توتنهام.

9 – لم يفز توتنهام للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي منذ الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1.

10- أهدر الغابوني أوباميانغ، مهاجم آرسنال، أول ضربة جزاء له بالدوري الإنجليزي منذ أن أهدر أمام مانشستر سيتي في الدوري الموسم الماضي يوم 1مارس 2018 بعد عام كامل و4 ساعات.