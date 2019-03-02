آرسنال يهدر الفوز على توتنهام في ديربي شمال لندن (فيديو)

أخفق فريق آرسنال في اقتناص فوز كان في متناول اليد أمام مضيفه توتنهام، حيث انتهى ديربي شمال لندن بالتعادل 1-1، مساء السبت، على ملعب ”ويمبلي“ ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الويلزي أرون رامزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ورد توتنهام بهدف من هاري كين (74 من ركلة جزاء)، علمًا بأن آرسنال أهدر ركلة جزاء عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع آرسنال بهذا التعادل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط وراء صاحب المركز الثالث توتنهام (61)، وبات مهددًا بالهبوط إلى المركز الخامس، في حال فاز مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون في وقت لاحق.