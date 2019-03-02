هل يعود كيبا حارسًا أساسيًا في تشكيلة مباراة تشيلسي ضد فولهام؟

لا يزال كيبا أريزابالاغا، الحارس الأول في تشيلسي، لكن المدرب ماوريتسيو ساري غير متأكد إن كان الحارس الإسباني سيستعيد موقعه في التشكيلة الأساسية أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأحد.

وعوقب أريزابالاغا بغرامة بسبب رفضه الاستبدال قرب نهاية الوقت الإضافي خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي، وجلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير، يوم الأربعاء الماضي.

وقال ساري في مؤتمر صحفي: ”أنا متأكد أنه سيكون في الملعب في واحدة من المباراتين المقبلتين“ وسط تكهنات باستمرار ويلي كاباييرو كحارس أساسي.

وأضاف ساري: ”كيبا هو الحارس الأول بكل تأكيد وهو صغير في العمر ويتطور. نعرف جيدًا أنه يستطيع أن يصبح من أفضل الحراس في أوروبا.

”لكن في الوقت الحالي ندرك أن ويلي يؤدي بشكل رائع. هو (كيبا) مهم جدًا في تشكيلتنا ويجب أن نفكر فيه“.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري برصيد 53 نقطة.