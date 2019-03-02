هدف مباراة توتنهام وآرسنال.. آرون رامزي يتقدم للغانرز (فيديو)

سجل آرون رامزي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه آرسنال مع توتنهام، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي.

وجاء هدف رامزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تلاعب بدفاع آرسنال في الدقيقة 16، بمساعدة ألكسندر لاكازيت.

ويملك توتنهام 60 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك آرسنال 56 نقطة في المركز الرابع.

وقاد ماوريسيو بوكيتينو توتنهام أمام آرسنال في 13 مباراة، حقق خلالها الفوز 4 مرات، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

في حين قاد أوناي أيمري مدرب آرسنال الغانرز مباراتين فقط أمام توتنهام، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.