كل ما تريد معرفته عن ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل نادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبرز، السبت، في افتتاح الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويخوض توتنهام ”ديربي“ جديدًا في العاصمة البريطانية لندن بعد أيام من خسارته أمام تشيلسي بثنائية من دون رد في الجولة الماضية، بجانب أن صراع التواجد في المربع الذهبي يشعل الأجواء.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة توتنهام وآرسنال، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”ويمبلي“ بالعاصمة البريطانية لندن.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وحصد الفريق 20 انتصارًا وخسر 8 مباريات، ولم يعرف طعم التعادل، وسجل السبيرز بالدوري 55 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.. وهاري كين هداف الفريق برصيد 15 هدفًا.

ويحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وحصد الغانرز 17 انتصارًا مع 5 تعادلات و6 هزائم، وسجل الفريق 60 هدفًا لكنه استقبل 38 هدفًا.. والغابوني بيير أوباميانغ هداف الفريق برصيد 16 هدفًا.

تاريخ الديربي

تقابل الفريقان 197 مرة، وفاز آرسنال 82 مرة مقابل 64 انتصارًا لتوتنهام و51 تعادلًا.. وكان أول لقاء بين الفريقين يوم 4 ديسمبر 1909 بالدوري وفاز به الجانرز بهدف نظيف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز توتنهام بثنائية من دون رد يوم 19 ديسمبر 2018 في كأس الرابطة، ويبقى أكبر فوز لآرسنال بنتيجة 6/0 في الدوري يوم 6 مارس 1935، ويبقى التوغولي إيمانويل أديبايور هداف لقاءات ديربي شمال لندن برصيد 10 أهداف.

تراجع توتنهام

يعاني توتنهام تراجعًا واضحًا في نتائجه، خاصة أن الفريق اللندني خسر آخر لقاءين ضد بيرنلي وتشيلسي بالدوري، وهو ما يزيد صعوبة لقاء الديربي أمام آرسنال.

ويستمر غياب الثنائي ديلي آلي وفينسنت يانسن للإصابة، ولكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو حاول رفع الضغوط عن لاعبيه بالتأكيد أن حلم التتويج بلقب البريمييرليج هذا الموسم أصبح شبه مستحيل، ولكن الفريق يجب أن يقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

يعتمد السبيرز على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس هوغو لوريس وأمامه دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين في خط الدفاع، ويعول بوكتينيو على الظهير الأيمن سيرجي أورييه والظهير الأيسر داني روز مع مثلث قلب الوسط بقيادة لاعب الارتكاز هاري وينكس وموسى سيسوكو وصانع اللعب كريستيان إريكسين.

ويقود الهجوم القناص هاري كين ولكن مفتاح الهجمات أيضًا يتمثل في التحركات الدائمة للجناح الكوري هيونغ مين سون والذي يمثل دويتو مع إريكسين، رغم التراجع العام في مستوى هذا الثنائي في الموسم الحالي.

قوة آرسنال الضاربة

يحشد آرسنال بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري القوة الضاربة لعبور عقبة توتنهام، ويغيب عن الفريق الثلاثي المصاب روب هولدنغ وداني ويليبك وهيكتور بيليرين.

ويقود هجوم الغانرز الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير أوباميانغ اللذان يقدمان موسمًا رائعًا، وقد سجل أوباميانغ 19 هدفاً هذا الموسم ولاكازيت 14 هدفاً، بينما تبدو الفرصة متاحة لمشاركة آرون رامسي أو مسعود أوزيل في مركز صانع اللعب.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا ولوكاس توريرا مع الظهير الأيمن نيلس مايتلاند والظهير الأيسر سياد كولاسيناك مع ثلاثي الدفاع سوكراتس باباستاثوبوليس ولوران كوتشليني وشكودران موستافي والحارس بيرنرد لينو.

وقال عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق وفريق جنشلر بيريليجي التركي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن آرسنال يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب بقوة من الصراع على الصدارة الذي يبدو أنه سيقتصر على ليفربول ومانشستر سيتي.

وأضاف: ”أتوقع أن آرسنال سيكون أكثر كفاءة هجومية مع وجود لاكازيت وأوباميانغ، بينما يفتقد هاري كين الكثير هذا الموسم مع توتنهام في ظل تراجع أداء فريقه وكثرة الإصابات.