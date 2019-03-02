القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي آرسنال ضيفًا على توتنهام، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام مباراة آرسنال وتوتنهام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، إن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر شبه مستحيل، وأوضح ”أصبحت الأمور أصعب بعد الخسارة من بيرنلي وتشيلسي، إنه أمر شبه مستحيل. نحتاج للفوز بكل مبارياتنا، وأن يخسر منافسنا العديد من المباريات. في مثل هذه الفترة تصبح الأمور أكثر صعوبة“.

وواصل ”بالطبع نريد أن نظل نحلم حتى النهاية، وحسابيًا لاتزال هناك إمكانية، ولكن هذه الإمكانية، أو النسبة ليست كبيرة للغاية“.

في حين قال أوناي إيمري مدرب آرسنال: ”لا توجد إصابات جديدة، جميع اللاعبين في حال جيدة، سنخوض المباراة بأفضل اللاعبين لدينا، والاختبار الأهم يتمثل فيما إذا كان كل لاعب سيؤكد جاهزيته للمشاركة وتقديم المستوى الذي نتمتع به الآن. أريد أن أرى كل لاعب يخوض كل المباريات أمام الفرق الكبيرة، وبقية الفرق أيضًا“.

وأضاف ”أعتقد أنه من الرائع أن تمتلك كرة القدم لاعبين بهذه المهارات يمكنهم القيام بأمور مختلفة على أرض الملعب“.