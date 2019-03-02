موعد مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنهام منافسه آرسنال، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وتقام المباراة الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويملك توتنهام 60 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك آرسنال 56 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز درامي لآرسنال بنتيجة 4/2، في حين فاز توتنهام 2/0 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسبق أن تقابل الفريقان 53 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز آرسنال في 20 مباراة، مقابل 12 لتوتنهام، وتعادلا 21 مرة، وسجل آرسنال 86 هدفًا، مقابل 64 لتوتنهام.

وقاد ماوريسيو بوكيتينو توتنهام أمام آرسنال في 13 مباراة، حقق لالها الفوز 4 مرات، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

في حين قاد أوناي أيمري مدرب آرسنال الغانرز مباراتين فقط أمام توتنهام، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.