ساري يطوي صفحة كيبا ويكشف عن قرب عودته للملاعب مع تشيلسي

أعلن الإيطالي ساري، مدرب تشيلسي، عن نهاية أزمة الحارس الإسباني الشاب كيبا، مؤكدًا أنه الحارس الأول للفريق وسيعود لمكانه، رغم كون أنصار تشيلسي في استفتاء نشرته “ ذا صن “ يساندون الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو.

وقال ساري قبل مواجهة فولهام: ”قلت بعد لقاء توتنهام أن المشكلة انتهت، كيبا هو الحارس الأول للفريق، لكننا سعداء من أجل كاباييرو الذي بإمكانه لعب لقاء مهم“.

وأعلن ساري أنه لم يقرر في مسألة الحارس الرسمي خلال لقاء فولهام، لكنه فتح الباب لعودة كيبا وقال: ”كيبا سيكون في الملعب رسميًا في أحد اللقاءين القادمين، لكني لم أقرر بعد فيما يخص لقاء توتنهام، سأرى التدريبات الأخيرة وأتخذ قرارًا نهائيًا.“

وصوت 58 في المائة من أنصار تشيلسي في استفتاء نظمته “ ذا صن سبورت “ لفائدة بقاء كاباييرو حارسًا رسميًا للفريق خلال لقاء فولهام.

كما ساند 84 في المائة منهم قرار المدرب ساري بإبعاد كيبا عن لقاء توتنهام، بعد حادث نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي ورفضه التغيير.