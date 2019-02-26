هل يتم استبعاد الحارس كيبا من تشكيلة مباراة تشيلسي وتوتنهام؟

لا يبدو ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، متأكدًا إن كان الحارس كيبا أريزابالاغا سيشارك أساسيًا أمام توتنهام هوتسبير، غدًا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن رفض الحارس تغييره خلال نهائي كأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد.

وخصم تشيلسي أسبوعًا من راتب أريزابالاغا، الذي اعتذر عما حدث.

وقال ساري إن الحارس الإسباني سيكون جاهزًا ذهنيًا إذا كان ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه توتنهام على استاد ستامفورد بريدج.

وأضاف المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي:“لكنني أريد إرسال رسالة إلى اللاعبين، سواء أكان كيبا في الملعب أو لا، وأحتاج لاتخاذ قرار بشأن الأفضل للاعبين، ولا أعرف بالتحديد، وعليَّ اتخاذ قرار إما بإشراكه أو لا، وسيكون للقرار تأثير على جميع اللاعبين، واللاعب أخطأ، وسيكون لهذا الخطأ بعض التبعات، وإذا لعب أو كان بديلًا عليه أن يكون مستعدًا“.

وبدا أريزابالاغا مصابًا في اللحظات الأخيرة من مباراة الأحد، وأمر ساري باستبداله قبل أن يتحدى أغلى حارس في العالم مدربه بإصراره على أنه جاهز للاستمرار في اللعب.

ووصف ساري الموقف بأنه ”سوء فهم“، وأضاف أن لاعبيه ”صُدموا“ من المشهد الذي حدث على أرض ملعب ويمبلي.

وقال ساري:“كان موقفًا غير معتاد بشكل كبير، وهو ما سبب صدمة للاعبين، وكان من المستحيل أن يكون هناك رد فعل فوري. وتحدثت إلى كيبا وإلى الجميع، وقدَّم اعتذاره للطاقم الفني كله، لكن هذا لم يكن كافيًا، وقدَّم اعتذاره لزملائه ولإدارة النادي، وا نريد أن نقتله“.

وازداد الضغط على ساري بعد خسارة لقب كأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي، وبسبب الأداء الهزيل في الدوري، حيث خسر الفريق اللندني ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، لكن مدرب نابولي السابق لا يبدو قلقًا على مستقبله.

وشدد:“لست واقعًا تحت ضغط، وعليك أن تسأل إدارة النادي، ولا أعرف سبب هذا السؤال، وأريد تحقيق الانتصار في كل المباريات“.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة من 26 مباراة.