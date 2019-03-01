مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.. سولسكاير يكيل المديح لدي خيا ويؤكد عودة راشفورد وغياب مارسيال

قال أولي جونار سولسكاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد اليوم الجمعة، إن المهاجم ماركوس راشفورد سيبدأ مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت، لكن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.

وتعرض راشفورد للإصابة خلال التعادل السلبي مع ليفربول في أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، لكنه استكمل المباراة إلى النهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

ولم يشارك المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سجل 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3/1 على ملعب كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي، لكنه شارك بديلًا في الشوط الثاني.

وقال سولسكاير للصحفيين اليوم: ”شعر (راشفورد) بألم يوم الأربعاء، لكنه سيكون جاهزًا. ربما أدفع به من البداية أمام ساوثهامبتون“.

”تضع خطة ثم يتعرض البعض للإيقاف أو الإصابة، ايقاف أحد اللاعبين أو إصابته قد يؤدي إلى تغيير كبير في طريقة اللعب، الأمر الآن يتعلق باللاعبين المتاحين“.

ولم يشارك مارسيال في أي مباراة منذ استبداله بين الشوطين خلال الخسارة 2/0 في أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وأضاف المدرب النرويجي ”التدريب الأخير اليوم ولن نخاطر بأي لاعب، لا تزال هناك عدة أيام أمام أنطوني حتى يصبح جاهزًا لذلك ربما تكون التشكيلة مشابهة لتلك التي خاضت مباراة الأربعاء“.

ويأمل سولسكاير في تمديد الحارس دافيد دي خيا عقده إلى ما بعد العام 2020.

ونال دي خيا ثقة النادي والمدرب السابق أليكس فيرجسون عند انضمامه للفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد في 2011.

وقال سولسكاير: ”نأمل أن يوافق على تمديد عقده لأن دافيد أفضل حارس مرمى في العالم. النادي أظهر مدى حرصه على ضمه“.

وبدا أن سولسكاير غير متأكد من تمديد عقد أنطونيو فالنسيا، البعيد حاليًا عن الملاعب؛ بسبب إصابة في ربلة الساق، البالغ من العمر 33 عامًا وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.

وقال: ”أنطونيو غير جاهز بنسبة 100%. في هذه اللحظة، لست واثقًا من اتفاق مانشستر يونايتد وفالنسيا على توقيع عقد جديد لمدة عام. أتمنى عودته سريعًا ليظهر مدى أهميته في الملعب“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون غدًا السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على شبكة قنوات beIN SPORTS.