بيتر شمايكل يطالب بإبقاء سولسكاير مدربًا لمانشستر يونايتد

قال بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق، إن أولي جونار سولسكاير يجب أن يكون مرشحًا لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل؛ لأنه أعاد ”ثقافة وهوية“ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ اختياره كمدرب مؤقت.

وفاق سولسكاير التوقعات؛ بعد أن قاد الفريق الذي عانى مع جوزيه مورينيو، ولم يخسر مانشستر يونايتد معه في 14 مباراة محلية منذ خلف المدرب البرتغالي في ديسمبر الماضي.

ونقلت محطة ”سكاي سبورتس“ عن شمايكل قوله: ”وضع (سولسكاير) نفسه في مقدمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بعقد نهائي بالتأكيد. قام بعمل رائع“.

وأضاف شمايكل، الذي كان زميلًا لسولسكاير في فريق مانشستر يونايتد المتوج بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1999: ”من الجيد حقًا أن أعاد عقلية وثقافة وهوية النادي“.

”يجب أن تنظر للنتائج فقط لترى كم كان هذا مهمًا. تعرفون أنه يمكنه الاستمرار في عمله ويمكنه قيادة فريق حر يهاجم ويستمتع ويسعى لتسجيل الأهداف“.

وجمع مانشستر يونايتد 29 نقطة منذ تعيين المدرب النرويجي، وهو رصيد يفوق أي فريق آخر في نفس الفترة.

وسيستضيف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، ساوثهامبتون، غدًا السبت.